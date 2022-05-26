Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

26.05.2022 17:24
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve Analiz Büro Amirliği ve Narkotim ekipleri tarafından il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Ekipler, M.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kilo 700 gram metamfetamin ve bir ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüphe üzerine durdurulan başka bir otomobil ile içinde bulunan H.H.B. ve B.B'nin üzerlerinde ise 207 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve H.B.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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