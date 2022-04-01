Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

01.04.2022 11:55
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde çalışma yaptı.

Durdurulan Ş.A. idaresindeki otomobil ve sürücünün üst aramasında, 2 kilogram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

R.A. ve İ.G'nin bulunduğu otomobilde ise 210 gram metamfetamin, tabanca ve 14 fişek bulundu.

Gözaltına alınan Ş.A, R.A. ve İ.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda ise polisten kaçan T.Ö. ve E.Ç. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin kaçarken attığı paket ve evlerindeki aramalarda, 292 gram metamfetamin, 6,54 gram sentetik kannabinoid, 9,45 gram esrar, 21 sentetik ecza grubu tablet hap, tabanca, 26 mermi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

T.Ö. ve E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Yunus timlerinin dur ihtarına uymadı, 20 kilometre kaçtı...Yüklü uyuşturucu ile yakalandı Yunus timlerinin dur ihtarına uymadı, 20 kilometre kaçtı...Yüklü uyuşturucu ile yakalandı Son dakika haber! Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı Son dakika haber! Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:06:02. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement