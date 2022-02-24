Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

24.02.2022 12:45
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişeleri Yalova istikametinde otomobille seyreden C.A'ya "dur" ihtarında bulundu.

İhtara rağmen durmayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra aracı durduran polisler, C.A'nın kaçarken araçtan dışarıya bir şeyler attığını fark etti.

Özel eğitimli narkotik köpeği "Zeytin" ile otomobil ve yol kenarında arama yapan ekipler, 5 kilo 200 gram esrar ele geçirdi.

Narkotik ekiplerinin düzenlediği diğer 2 operasyonda da 3 şüphelinin araçları ve üst aramalarında metamfetamin ve sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan C.A. ile C.Ö, B.A. ve H.R, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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