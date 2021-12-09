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Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı

09.12.2021 14:30
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı

Yalova'da uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri, 3-7 Aralık'ta il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli ve kullanımına yönelik planlı ve şok baskınlar gerçekleştirdi.

Ekipler, belirlenen 3 ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 38,24 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam düzenek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. B.G. hakkında adli kontrol şartı tedbir kararı uygulandı. U.A'nın ise Kovid-19 karantinasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ayrıca, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan yakalanan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Aralık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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