Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

30.05.2022 13:07
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı Amaç ve Hedefleri" doğrultusunda kentte çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve Analiz Büro Amirliği ile Narkotim ekiplerince, İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktarlardaki sentetik uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kent ve çevre illere nakleden şüphelilerin yakalanmasına yönelik yol kontrolü ve anlık operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Durdurulan şüpheli araçların adli makamlardan alınan arama kararları gereğince Ro-Ro Gümrük Muhafaza X-Ray Sistemi ile kontrol edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan teknik incelemelerde zulalanma tespiti yapılan araçlar muhafaza altına alınmış, araçlarda bulunan şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. İlimiz Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı süreci içerisinde genel olarak yakalanan araçlar ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 4 kilo 350 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 4 gram eroin, 4 gram Afyon sakızı, 4 tabanca, 27 mermi ele geçirilmiştir. Ekip görevlilerimizce gözaltına alınan R.B, P.Ç, M.E, D.M.A. isimli şüpheli şahıslar, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderilmişlerdir."

Denetim ve kontrollerde "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan A.G'nin de gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca "içici" olarak tabir edilen 8 şüphelinin üzerinde toplam 25 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak"tan işlem yapıldığı kaydedildi.

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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 40 zanlı tutuklandı Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 40 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

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