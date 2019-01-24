Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden S.K. (35) ve C.B.U. (23), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.



- Uygulamalarda aranan 2 hükümlü yakalandı



Öte yandan, kent genelinde yapılan şok uygulamalarında, 63 şüpheli şahıs ile 8 şüpheli araç kontrol edildi, 11 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.



Bu arada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 2 şüpheliden "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan aranan bir kişi, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



Uygulamalarda 5,56 gram skunk, 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet uyuşturucu hap, 61 adet sentetik ecza, 9,56 gram metamfetamin ve uyarıcı maddeler ile bir sahte kimlik ele geçirildi.

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