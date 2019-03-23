Son Dakika Haberleri: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

19 dakika önce

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süreden beri takibe aldıkları 2 uyuşturucu tacirinin evinde 156 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süreden beri takibe aldıkları 2 uyuşturucu tacirinin evinde 156 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Yalova'da uyuşturucu madde sattığı öğrenilen 2 kişiyi takibe alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların satışlarını delillendirdikten sonra düğmeye bastı. Yapılan operasyonlarda G.B. (28) ve V.Ç. (22) adlı şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramada toplam 156 adet ecstasy hap bulundu. Şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Yalova, 3. Sayfa
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