Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süreden beri takibe aldıkları 2 uyuşturucu tacirinin evinde 156 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süreden beri takibe aldıkları 2 uyuşturucu tacirinin evinde 156 adet ecstasy hap ele geçirdi.



Yalova'da uyuşturucu madde sattığı öğrenilen 2 kişiyi takibe alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların satışlarını delillendirdikten sonra düğmeye bastı. Yapılan operasyonlarda G.B. (28) ve V.Ç. (22) adlı şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramada toplam 156 adet ecstasy hap bulundu. Şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. - YALOVA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Arka Sokaklar 510. Yeni Bölüm Fragmanı Nefes Kesti!

Evinde Ölü Bulunan Kadının Katili 14 Yıl Sonra Yakalandı

Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var

Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi