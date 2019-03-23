Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu
40 dakika önce
Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Yalova
'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uzun süreli takipler sonucu yakalanan G.B'nin üst aramasında 11 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu kişinin evinde yapılan aramalarda ise 145 uyuşturucu hap bulundu.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Bağlarbaşı
Mahallesi'ndeki şok uygulamalarda, üstlerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 kişi ve onlara uyuşturucu sattığı tespit edilen V.Ç. gözaltına alındı. Söz
konusu 5 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı. Gözaltına alınan V.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:12 Kaynak: AA
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