Son Dakika Haberleri: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

40 dakika önce

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uzun süreli takipler sonucu yakalanan G.B'nin üst aramasında 11 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu kişinin evinde yapılan aramalarda ise 145 uyuşturucu hap bulundu.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki şok uygulamalarda, üstlerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 kişi ve onlara uyuşturucu sattığı tespit edilen V.Ç. gözaltına alındı. Söz konusu 5 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı. Gözaltına alınan V.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:12 Kaynak: AA

Polis, Yalova, Güncel
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