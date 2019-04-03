Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu
28 dakika önce
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Yalova
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il geneli uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarını işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda Çiftlikköy
ilçesinde bir kadının İstanbul
'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri torbacı tabir edilen sokak satıcılarına sattığı yönündeki istihbarat üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan üst ve ev aramalarında kadın şüpheliye ait valiz içine zulalanmış vaziyette fişekler halinde satışa hazır 16,28 gram kokain maddesi ile 9,14 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:22 Kaynak: AA
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