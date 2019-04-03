Son Dakika Haberleri: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

26 dakika önce

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 16.28 gram kokain ile 9.14 gram reçine esrar ele geçirilirken, kadın zehir taciri tutuklandı.

Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çiftlikköy ilçesinde belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bir valiz içerisinde zulalanmış olarak 16.28 gram kokain ile 9.14 gram reçine esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ş.A ve Z.T adlı 2 kişi gözaltına alındı. Z.T adlı kadının İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu maddeleri ilde torbacı tabir edilen şahıslara sattığı öğrenildi. Z.T çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.A ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:24 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yalova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 12:50:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]