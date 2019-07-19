Son Dakika Haberleri: Yalova'da uyuşturucu operasyonu
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Yalova'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Yalova'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahısların yakalanması amacıyla operasyonlar düzenlendi.
Son bir haftalık yapılan çalışmalar kapsamında 16 şahıs hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 8 şahıs hakkında ise "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.
Operasyonlarda bir adet ruhsatsız tabanca, 138,23 gram sentetik kannabinoid,187 gram esrar, 92,87 gram skunk 10,3 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:44 Kaynak: AA
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