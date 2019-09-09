Son Dakika Haberleri: Yalova'da uyuşturucu operasyonu
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul'dan kente çok sayıda uyuşturucu hap getirdikleri tespit edilen S.N. ve A.T, ekiplerce yakalandı.

Ekipler, spor çanta içerisinde 8 pakette bin 436 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.N. ve A.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:18 Kaynak: AA
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