Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

7 saat önce

Yalova'da il genelinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Yalova'da il genelinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik planlı operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyonda biri kadın 5 kişinin gözaltına alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem yapılmıştır. Şüpheliler ile ilgili yapılan aramalarda toplam 13,72 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet tabancaya ait fişek ele geçirilmiştir. Şüpheliler 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu ile ilgili olarak adli makamlara sevk edilmiştir."

Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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