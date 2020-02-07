Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Yalova'da il genelinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik planlı operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyonda biri kadın 5 kişinin gözaltına alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem yapılmıştır. Şüpheliler ile ilgili yapılan aramalarda toplam 13,72 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet tabancaya ait fişek ele geçirilmiştir. Şüpheliler 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu ile ilgili olarak adli makamlara sevk edilmiştir."