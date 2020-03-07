Yalova'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı - Son Dakika
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Yalova'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı

17 dakika önce

YALOVA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1'i kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı, System.String[]

YALOVA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1'i kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1'i kadın, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda, 220 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 121 mermi ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:08 Kaynak: DHA
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