Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yalova'da uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim, Asayiş Şube Müdürlüğü ve motorize ekipleri tarafından 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, "Zeytin" adlı narkotik madde arama köpeği de kullanılarak adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 85 gram esrar, 80 sentetik hap, 5 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait fişek ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Y, İ.A, Y.A, E.A, C.F, A.G, B.Y, Z.P, E.Y, Ş.K, K.S, H.D, S.D. ve suça sürüklenen çocuk M.C, polis merkezine götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.