Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri iddia edilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 29 gram kubar esrar, uyuşturucu haplar, 2 tabanca, 218 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı

Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var

Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı

Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi

İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor

Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı

Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı

2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları