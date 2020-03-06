Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

7 saat önce

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı, System.String[]

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, farklı tarihlerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen biri kadın 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait 8 ikamet, bir iş yeri ve 2 otomobilde narkotik köpeği desteğiyle arama yapan ekipler, çalıntı motosiklet, 227 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda satışa hazır halde uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 121 mermi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Narkotik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:44 Kaynak: AA
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