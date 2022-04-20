Yalova'da uyuşturucu tacirleri "Gölge"ye yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da uyuşturucu tacirleri "Gölge"ye yakalandı

20.04.2022 13:18
Yalova'da uyuşturucu tacirleri "Gölge"ye yakalandı

Yalova'da polisin, narkotik köpeği "Gölge"nin desteğiyle düzenlediği operasyonda, 3 bin 356 sentetik ecza hap ve 5,83 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yalova'da polisin, narkotik köpeği "Gölge"nin desteğiyle düzenlediği operasyonda, 3 bin 356 sentetik ecza hap ve 5,83 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekipleri, uyuşturucu suçlarına karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin planlı operasyon ve şok baskınlarında, kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen M.İ.K. ve M.U, bulundukları otomobilde gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Gölge"nin desteğiyle otomobil ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 3 bin 356 adet sentetik ecza hap ve 5,83 gram metamfetamin bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.İ.K. tutuklandı. M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin il genelinde düzenlediği diğer operasyonlarda ise şüpheli gözaltına alındı, 238,63 gram esrar, 1 hassas terazi, 17,79 gram metamfetamin, 10,52 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Narkotik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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