Son Dakika Haberleri: Yalova'da uyuşturucuya "Zeytin" geçit vermedi
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Yalova'da uyuşturucuya "Zeytin" geçit vermedi

1 saat önce

Yalova'da 2'si İran uyruklu 3 kişinin Yalova'ya uyuşturucu madde getirecekleri istihbaratı üzerine yapılan operasyonda 284 gram metamfetamin maddesi, 53 Adet captagon sentetik hap, 21 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yalova'da uyuşturucuya
Yalova'da 2'si İran uyruklu 3 kişinin Yalova'ya uyuşturucu madde getirecekleri istihbaratı üzerine yapılan operasyonda 284 gram metamfetamin maddesi, 53 Adet captagon sentetik hap, 21 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bir araç içerisindeki özel bölmeye saklanan uyuşturucu maddeleri, "Zeytin" adlı narkotik dedektör köpek tespit etti.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbarattan yola çıkarak Yalova'ya uyuşturucu madde getireceği öğrenilen 3 kişiyi takibe aldı. Şahıslar Yalova'ya geldiklerinde ise operasyon için düğmeye basıldı. Şahısların içerisinde bulunduğu 34 plakalı aracı durduran ekipler, İran uyruklu T.A.M., R.G.Z. ile F.G. isimli bir şahsı gözaltına aldılar. Araçta "Zeytin" adlı narkotik dedektör köpek ile arama yapıldı. Zeytin, aracın bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeyi ve burada saklanan uyuşturucu maddeleri kısa sürede tespit etti. Bölme açıldığında ise içinden 284 gram metamfetamin maddesi, 53 adet captagon sentetik hap, 21 adet sentetik ecza hap ile bir hassas terazi çıktı. Yapılan sorgunun ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:38 Kaynak: İHA
İran, Zeytin, Yalova, 3. Sayfa
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