Son Dakika Haberleri: Yalova'da Uyuşturucuyla Mücadele

Yalova'da Uyuşturucuyla Mücadele

1 saat önce

Yalova'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ayda gözaltına alınan 27 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova'da Uyuşturucuyla Mücadele, System.String[]
Yalova'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ayda gözaltına alınan 27 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve ilçelerde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son bir aylık süreçte 15 ayrı olaya müdahale eden jandarma ekipleri, 27 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen bu kişilerden 2'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 44 gram kubar esrar, 30 gram toz esrar, 133 uyuşturucu hap, 66 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 25 gram sentetik uyuşturucu ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:47 Kaynak: AA

Jandarma, Yalova, Güncel
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