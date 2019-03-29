Yalova'da Uyuşturucuyla Mücadele

Yalova'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 20-28 Mart tarihlerinde gözaltına alınan 34 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 20-28 Mart tarihlerinde gözaltına alınan 34 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarını işleyen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.



Ekiplerce 20-28 Mart tarihlerinde yapılan 24 operasyonda 34 zanlı yakalandı.



Operasyonlarda, 24 gram sentetik kannabinoid, 388 gram reçine esrar, 18 gram toz esrar, 83 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 165 ectasy hap, 100 gram metamfetamin, 3,70 kokain ele geçirildi.



"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınanlardan 6'sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.



Ayrıca "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamalarıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve adli makamlarca aranan iki kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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