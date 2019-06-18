Son Dakika Haberleri: Yalova'da uyuşturucuyla mücadele
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Yalova'da uyuşturucuyla mücadele

1 saat önce

Yalova'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 20 Mayıs-16 Haziran tarihlerinde gözaltına alınan 103 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucuyla mücadele, System.String[]
Yalova'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 20 Mayıs-16 Haziran tarihlerinde gözaltına alınan 103 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde il genelinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarını işleyenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Asayiş ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ekiplerinin de desteğiyle 20 Mayıs-16 Haziran'da 79 operasyon ve 33 "şok" uygulama gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Zanlılardan 7'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Operasyonlarda 308 gram metamfetamin, 144 gram sentetik kannabinoid, 60 ecstasy uyuşturucu hap, 90 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 53 captagon sentetik hap, 324 sentetik ecza, 65 kök Hint keneviri, hassas terazi, 1 gram eroin, 1 gram kokain ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında adli makamlarca aranma ve yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:47 Kaynak: AA
Yalova, Güncel
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