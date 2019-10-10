Yalova'da uyuşturucuyla mücadele

Yalova'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 15 Eylül-8 Ekim tarihlerinde gözaltına alınan 107 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Asayiş ve Çevik Kuvvet Şubeleri ekiplerinin de katılımıyla, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduranların yakalanmasına yönelik "şok" uygulamalar gerçekleştirildi.

15 Eylül-8 Ekim tarihlerinde gözaltına alınan 107 şüpheliden 8'i, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda, 141 gram sentetik uyuşturucu, 91 gram esrar, 30 ecstasy hap, 29 sentetik ecza, 27 kök Hint keneviri, 11 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile 1 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 43 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve 8 av tüfeği fişeğine el konuldu.