Yalova'da yaban hayvanlarının saldırdığı 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu - Son Dakika
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Yalova'da yaban hayvanlarının saldırdığı 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu

03.06.2022 14:59
Yalova'da yaban hayvanlarının saldırdığı 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu

Yalova'da yaban hayvanlarının saldırdığı sürüdeki 12 koyun ve 5 kuzunun telef olduğu bildirildi.

Yalova'da yaban hayvanlarının saldırdığı sürüdeki 12 koyun ve 5 kuzunun telef olduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Elmalık köyünde arazide otlayan sürüye yaban hayvanları saldırdı.

Olayda, sürüden 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu. Bazı hayvanlar ise yaralandı.

Sürünün sahibi Dilara Aslan'ı köyde ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Geride kalan yaralı hayvanlarını Parıldar'a gösteren sürü sahibine yardım yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Yalova'da yaban hayvanlarının saldırdığı 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu
Yalova'da yaban hayvanlarının saldırdığı 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu
Yalova'da yaban hayvanlarının saldırdığı 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu

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Kaynak: AA

Elmalık, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da yaban hayvanlarının saldırdığı 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yalova'da yaban hayvanlarının saldırdığı 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu - Son Dakika
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