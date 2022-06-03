Yalova'da yaban hayvanlarının saldırdığı 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu

Yalova'da yaban hayvanlarının saldırdığı sürüdeki 12 koyun ve 5 kuzunun telef olduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Elmalık köyünde arazide otlayan sürüye yaban hayvanları saldırdı.

Olayda, sürüden 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu. Bazı hayvanlar ise yaralandı.

Sürünün sahibi Dilara Aslan'ı köyde ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Geride kalan yaralı hayvanlarını Parıldar'a gösteren sürü sahibine yardım yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.