Üye Girişi
Yaban kedileri ile bozayılar, fotokapanlarla yakından takip ediliyor - Son Dakika

Yaban kedileri ile bozayılar, fotokapanlarla yakından takip ediliyor

29.08.2021 11:02
Yaban kedileri ile bozayılar, fotokapanlarla yakından takip ediliyor, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban kedisi ile bozayı popülasyonunu ormanlık alanlara kurdukları 28 fotokapanla takip ederek, gerekli durumlarda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban kedisi ile bozayı popülasyonunu ormanlık alanlara kurdukları 28 fotokapanla takip ederek, gerekli durumlarda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2014 yılında onaylanan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ve Yalova Üniversitesi tarafından yürütülen "Yalova İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında yabani memeli türleri yakından takip ediliyor.

Özenle yürütülen proje kapsamında bugüne kadar tespit edilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaban kedileri ile bozayılar, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yakından izleniyor.

Yaban kedisi ve bozayı dışında çakal, yaban domuzu ve tilki gibi türleri de gözlemleyen ekipler, özellikle kış mevsiminde bu hayvanların yiyecek bulmada sıkıntı yaşamaması için yemleme çalışması yapıyor.

Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan fotokapanlara, yaban hayatının güzelliği ve memeli türlerinin yaşamından güzel kesitler de yansıyor.

Alana fotokapan kurulması işlemini takip eden DKMP Şube Müdürü Nevzat Alğan, AA muhabirine, proje kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2014 yılından itibaren tespit edilen yaban hayvanı ve bitki türlerinin ekipler tarafından takibi ve kontrollerinin yapıldığını anlatan Alğan, şöyle konuştu:

"Bitkilerden 28 endemik tür belirledik. Bu türleri üniversitenin desteğiyle tohumdan üretip, tekrar doğal alanında çoğalttık. Bunun dışında yaban hayvanlarını da yakından takip ediyoruz. Özellikle envanter çalışmalarında fotokapanların çok faydası var. Bu alandaki yaban kedisi, ayı türleri, çakal, tilki ve kurt varsa kurdun tespitini yapmaktayız. Bizim bu alanda özellikle takibini yaptığımız bozayı ve yaban kedisi var. Bunların tespitlerini alana kurduğumuz fotokapanlarla rahatlıkla yapabiliyoruz. Amacımız, bunların korunmasını ve devamını sağlayarak popülasyonunu arttırmaktır. Yaban kedisi çok endemik bir türdür ve alanda nadir görülür."

"Fotokapanlardan gece ve gündüz görüntü alıyoruz"

Alğan, il genelinde 28 fotokapan bulunduğunu, bunların 15'nin biyolojik çeşitlilik, diğerlerinin ise av koruma kontrol faaliyetlerinde kullanıldığını anlattı.

Av koruma kontrol faaliyetinde tespit ettikleri kaçak avcılara güvenlik güçleri desteğiyle cezai işlemler uyguladıklarını vurgulayan Alğan, şunları kaydetti:

"Av sezonu da başladığı için avcılarımızdan ricamız, gece avcılığının kesinlikle yasak olduğunu bilmeleri. Eğer bu tür avcılık tespit edilirse araca dahi el konulacağını bilmeleri gerekiyor. Özellikle bozayının vurulması kesinlikle yasaktır ve vurulması halinde cezai müeyyidesi ağırdır. Bununla ilgili tavrımız nettir. Biz bu fotokapanlar sayesinde gece ve gündüz görüntü almaktayız. Ayrıca fotokapanlarımız cep telefonlarının çektiği bölgelerde görüntüyü elektronik posta olarak da anında bize iletiyor."

Avcılardan ve vatandaşlardan fotokapanlara zarar vermemesini isteyen Alğan, özellikle nadir bulunan yaban kedisi ve bozayıların insanlarca korunması gerektiğini vurguladı.

Fotokapanlar sayesinde tespit ettikleri bozayı yavrusunu köy sakinlerinin de bilgi vermesi üzerine takip etmeye başladıklarını anlatan Alğan, annesinin gelmemesi üzerine yavruyu Bursa'daki Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırdıklarını bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Fotokapan, Yalova, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaban kedileri ile bozayılar, fotokapanlarla yakından takip ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı 11:44 Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken 11:17 Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti 11:02 Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti
Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı 10:50 Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı 10:33 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak 10:21 Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak
Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde 09:53 Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın 09:22 Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi

Son Dakika Haberleri
11:50 Müge Anlı, sevenlerine müjdeli haberi verdi! Yeni sezon yayın tarihini açıkladı
11:44 Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı
11:19 Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor
11:16 Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken
11:09 Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
11:01 Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti
10:46 Annesinin gözyaşlarıyla hırs yapan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo birden verdi
10:43 Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar
10:33 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı
10:30 Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm
Müge Anlı, sevenlerine müjdeli haberi verdi! Yeni sezon yayın tarihini açıkladı Müge Anlı, sevenlerine müjdeli haberi verdi! Yeni sezon yayın tarihini açıkladı         
11:50
Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor         
11:20
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı         
11:10
1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor 1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor         
10:52
Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar         
10:44
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm         
10:31
Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor         
10:08
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı         
22:30
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı         
21:25
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti         
17:28
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 11:54:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaban kedileri ile bozayılar, fotokapanlarla yakından takip ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement