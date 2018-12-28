Son Dakika Haberleri: Yalova'da Yaban ve Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Yalova'da Yaban ve Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı

1 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü tarafından ağır kış şartlarından etkilenen yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Yalova'da Yaban ve Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı, System.String[]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü tarafından ağır kış şartlarından etkilenen yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kentte havaların soğumasından etkilenen ve yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekiplerince il genelinde programlı bir şekilde devam ediyor.

Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayvanı popülasyonundaki azalmayı önlemek, tabiattaki doğal dengeyi korumak ve soğuk havaların gelmesi ile sokak hayvanlarının yiyecek bulmalarının zorlaşması sebebiyle her yıl kış şartları ağırlaştıkça düzenli olarak yemleme çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Son olarak yapılan çalışmada ise merkeze bağlı Elmalık, Kurtköy, Güneyköy, Sugören ve Samanlı köyleri ile Höyüktepe mevkisinde 100 kilo buğday, 100 kilo mısır, 100 kilo arpa, 100 kilo köpek yeminin doğaya bırakıldığı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğünce 2017-2018 yılı kış aylarında toplam 7 bin 925 kilo besi yemi, sakatat, saman, ot, yonca gibi yemlerin hayvanlar için bırakıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:21 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yalova, Güncel
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