Yalova'da yabancı dille yazılan tabelaların sökülmesine başlandı - Son Dakika

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yabancı tabelaların ve ibarelerin söküm işlemlerine başlandığı bildirildi.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, kasım ayı meclis toplantısında kabul edilen ve 2020 yılında yürürlüğe giren yönetmelik doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin esnafları 15 gün önce tebligatla bilgilendirdiği ifade edildi.

Yapılan uyarılara uymayan esnafların tabelaları ve dükkan camlarında yazan yabancı ibarelerin Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaldırılmasına başlandığına yer verilen açıklamada, Yalova Belediyesi Zabıta Müdürü Eren Demirhan tarafından şu bilgiler verildi.

"Kasım ayı meclis toplantısında onaylanarak yürürlüğe giren ilan, reklam ve tanıtım yönetmeliğine istinaden Zabıta Müdürlüğümüz tarafından gerekli denetim ve kontroller yapılmıştır. Yapılan kontroller sonrasında farklı dilde ilan ve reklam tabelası bulunan işletmelere 15 gün süre verilerek, bu aykırılığın ortadan kaldırılması istendi. Verilen süre bitiminde bu aykırılığı kaldırmayan işletmelerin tabelaları ve reklamları sökülmektedir."