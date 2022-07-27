Yabancı uyruklu şahıs, kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerdeki köpeği ezdi

Yalova'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu A.H. (22), kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan A.H.'ye 'Hayvan Kanununa Muhalefet' suçundan 2 bin 40 TL ceza uygulandı. Bacaklarında kırıklar oluşan köpek ise tedaviye alındı.

YERDE YATAN KÖPEĞİ EZDİ

Olay, Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu A.K. (22), kullandığıaracı ile giderken, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini gördü. Bir anda şerit değiştiren A.H., kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp kaçtı. Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyon çalışanları köpeği yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Patilerinde kırıklar bulunan köpeğin ameliyat edileceği öğrenildi.

2 BİN 40 TL PARA CEZASI

İhbar üzerine jandarma ekipleri aracı durdurup A.H.'yi gözaltına aldı. Hakkında, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılan A.H., 2 bin 40 TL ceza yazılarak serbest bırakıldı.

"HAYVANI KORUMAYA ALDIK"

Yalova Kaytazdere Sokak Hayvanları Dernek Başkan Yardımcısı Saliha Akdoğan, olayı öğrenince çok üzüldüklerini belirterek, "Köpeği hemen koruma altına alıp gerekli kurum ve kuruluşlara şikayet dilekçemizi verdik. Halkanın en zayıf olanı hayvanlar, daha sonra çocuklar ve kadınlar. Hak olarak, kadın hakları, hayvan hakları, çocuk hakları diye ayrıştırmadan ele almış olsak, Kabahatler Kanunu dışında ceza kanununa tabi olarak bu kişinin bu suçun cezasını vermiş olması demektir. Ama maalesef şu an Kabahatler Kanunu içerisinde 2 bin küsur lira para cezasıyla bu suçu bertaraf edecektir. Bu da bizim zorumuza gidiyor, çünkü bu hayvanın şu anda kırıkları mevcut. Belki insana bağlı bir şekilde yaşayacak. Belki de hiç yaşayamayacak. En zayıf olan hayvanların bu şekilde yaşaması bizim zorumuza gidiyor. Gerekli yaptırımların kurum ve kuruluşların, yasa tasarısını hazırlayanların dikkatini çekerek, yaşam hakları çerçevesi içerisinde uygulanmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.