Yalova'da yalan beyana hapis cezası geliyor - Son Dakika

Yalova'da yalan beyana hapis cezası geliyor

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesine dayalı olarak bir karar alarak, temaslı kişiler hakkında yalan beyanda bulunanlarla ilgili bundan sonra Türk Ceza Kanunu'nun 206.

Yalova'da yalan beyana hapis cezası geliyor, System.String[]

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesine dayalı olarak bir karar alarak, temaslı kişiler hakkında yalan beyanda bulunanlarla ilgili bundan sonra Türk Ceza Kanunu'nun 206. Maddesi gereğince 3 ay ile 2 yıl arasında hapis ve adli para cezası istemi ile işlem yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrasında Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs pozitif kişilerle temaslı olan kişilerle ilgili olarak yalan ve yanlış beyanda bulunan kişi ya da kuruluşlarla ilgili önemli kararlar aldı. Karar gereği bundan sonra Yalova'da yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında tutuklanma ve para cezası istemi ile dava açılacak. Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ise kamuoyuna şu şekilde duyuruldu:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Muammer Erol başkanlığında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 15684 sayılı 'Temaslıların Doğru Bildirilmemesi' konulu genelgesi gündemi ile toplanarak;

korona virüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan 'filyasyon' çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi ile 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda korona virüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerin tespit edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." - YALOVA

Yalova'da yalan beyana hapis cezası geliyor

İçişleri Bakanlığı, Yalova, Karar, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova'da yalan beyana hapis cezası geliyor - Son Dakika

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