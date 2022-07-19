Yalova'da yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Yalova'da yanan araç kullanılamaz hale geldi

19.07.2022 10:04
Yalova'da yanan araç kullanılamaz hale geldi

Yalova'da bir otomobilde çıkan yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

Yalova'da bir otomobilde çıkan yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yalova- Bursa kara yolunda bir akaryakıt istasyonuna gelen 77 DZ 967 plakalı otomobilin motor kısmından, akaryakıt istasyonundan çıkış için hareket ettiği esnada alevler yükselmeye başladı.

Araç sürücüsü hemen kendini araçtan dışarı attı. Kısa sürede alevler tüm otomobili sardı. Yangına Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etmesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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