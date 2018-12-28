Son Dakika Haberleri: Yalova'da Yaralı Atmaca Tedavi Edildi

Yalova'da Yaralı Atmaca Tedavi Edildi

1 saat önce

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde bulunan yaralı atmaca, Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.

Yalova'da Yaralı Atmaca Tedavi Edildi, System.String[]
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde bulunan yaralı atmaca, Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.

Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından doğada yaralı bir atmaca bulundu. Ekipler atmacayı Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilmek üzere Zabıta Amirliği'ne bıraktı. Ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen atmaca veteriner Hekimi Nesrin Fakirullahoğlu tarafından tedavi edildi. Atmaca, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:28 Kaynak: DHA

Çınarcık, Yalova, Güncel
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