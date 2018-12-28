Yalova'da Yaralı Atmaca Tedavi Edildi
1 saat önce
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde bulunan yaralı atmaca, Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.
YALOVA'nın Çınarcık
ilçesinde bulunan yaralı atmaca, Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.
Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefliği ekipleri tarafından doğada yaralı bir atmaca bulundu. Ekipler atmacayı Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilmek üzere Zabıta
Amirliği'ne bıraktı. Ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen atmaca veteriner Hekimi Nesrin Fakirullahoğlu tarafından tedavi edildi. Atmaca, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.
- Yalova
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:28 Kaynak: DHA
Son Dakika! Türkiye'nin Operasyon Mesajının Ardından YPG, Münbiç'ten Çekileceğini Duyurdu
Ekrem İmamoğlu, Metrobüs Yolcusunun Hayaline Tepkisiz Kalmadı: 93 Gün Kaldı
Diyarbakır'da Askerler, Yaralı Akbabayı Donmak Üzereyken Buldu
Türkiye Tarihinde Bir İlk! Gümrükte Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı