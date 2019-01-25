Son Dakika Haberleri: Yalova'da Yaralı Kuşa Anında Müdahale

Yalova'da Yaralı Kuşa Anında Müdahale

16 dakika önce

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü çevresinde yaralı halde gri balıkçıl kuş bulundu.

Yalova'da Yaralı Kuşa Anında Müdahale, System.String[]
YALOVA'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü çevresinde yaralı halde gri balıkçıl kuş bulundu. Kuş, tedavi altına alındı.

Altınova Belediyesi Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi personeli ile Altınova Belediyesi Zabıta ekipleri, Hersek Lagünü çevresinde yaralı halde gri balıkçıl kuş buldu. Kuşa ilk müdahaleyi Altınova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Sorumlusu Melih Soyçiçek yaptı. Soyçiçek daha sonra kuşu tedavi edilmek üzere Yalova Milli Parkları Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:22 Kaynak: DHA

Zabıta, Altınova, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı

Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız Son Dakika! MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:38:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Yaralı Kuşa Anında Müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]