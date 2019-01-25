Yalova'da Yaralı Kuşa Anında Müdahale

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü çevresinde yaralı halde gri balıkçıl kuş bulundu.

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü çevresinde yaralı halde gri balıkçıl kuş bulundu. Kuş, tedavi altına alındı.



Altınova Belediyesi Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi personeli ile Altınova Belediyesi Zabıta ekipleri, Hersek Lagünü çevresinde yaralı halde gri balıkçıl kuş buldu. Kuşa ilk müdahaleyi Altınova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Sorumlusu Melih Soyçiçek yaptı. Soyçiçek daha sonra kuşu tedavi edilmek üzere Yalova Milli Parkları Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.



- Yalova

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