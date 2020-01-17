Yalova'da yarıyıl tatili başladı - Son Dakika
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Yalova'da yarıyıl tatili başladı

6 saat önce

Yalova'da 2019/2020 eğitim ve öğretim yılının 15 gün sürecek olan yarıyıl tatili başladı.

Yalova'da yarıyıl tatili başladı, System.String[]

Yalova'da 2019/2020 eğitim ve öğretim yılının 15 gün sürecek olan yarıyıl tatili başladı. 45 bin 585 öğrenci karne alarak sömestr tatiline çıktı. Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde minikler karnelerini Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un elinden aldı.


15 gün sürecek olan sömestr tatili bugün çalan son ders zili ile başladı. 270 okuldaki 45 bin 585 öğrenci ve 3 bin 422 öğrenci karnelerini alarak tatile çıktı. GOP İkokulu'nda da bir tören düzenledi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldı. Vali Erol okula gelişinde minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Ardından sınıfları gezen Vali Erol öğrencilerle sohbet etti. Miniklere iyi bir tatil geçirmelerini, tatilde bol bol kitap okuyarak dinlenmelerini tavsiye eden Yalova Valisi Muammer Erol daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Erol'un yanı sıra AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da miniklere karne verdi. Karne töreni sonrasında miniklerle fotoğraf çektiren Vali Erol, eğitimcilere de iyi tatiller dilemeyi ihmal etmedi. - YALOVA

Muammer Erol, AK Parti, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
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