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Yalova'da yarıyıl tatili turizm tesislerini hareketlendirdi - Son Dakika

Yalova'da yarıyıl tatili turizm tesislerini hareketlendirdi

28.01.2022 11:31
Yalova'da yarıyıl tatili turizm tesislerini hareketlendirdi

Yarıyıl tatilini aileleriyle Yalova'daki termal tesislerde geçiren çocuklar, beyaz örtüyle kaplı alanlarda havuza girip doyasıya eğleniyor.

Yarıyıl tatilini aileleriyle Yalova'daki termal tesislerde geçiren çocuklar, beyaz örtüyle kaplı alanlarda havuza girip doyasıya eğleniyor.

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Yalova, sömestr tatilini termal tesislerde geçirenlere bu yıl beyaz örtüyle "merhaba" dedi.

İl merkezine 12 kilometre mesafedeki Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden olan Termal ilçesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle misafirlerini ağırlıyor.

Bizans'tan itibaren Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin gözde termal tesislerinden biri olan Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi de, etrafı karlı olan 34-36 derece sıcaklığa sahip şifalı termal havuzlarıyla sezonu dolu geçiriyor.

1911 yılında Roma'da yapılan Kaplıcalar yarışmasında "Suları Faydalı En İyi Kaplıca" ödülünü alan tesise aileleriyle gelen çocuklar, şezlonglarındaki kardan adamlarla yan yana uzanıp, arkadaşlarıyla kar topu oynayarak girdikleri sıcak termal havuzun tadını çıkarıyor.

Doğası, ormanlık alanıyla 3 bin 600 hektar araziye kurulan tesiste, Kurşunlu Hamam, mide, ayak suyu ve termal havuzlardan faydalanan aileler, ardından güzel yürüyüş yollarına sahip doğa harikası tesisin ormanlık bölgesinde vakit geçiriyor.

Termal Kalıca İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, gazetecilere, Bizanslılardan kalma, Sultan 2. Abdülhamid döneminde tekrar ihya edilen Kurşunlu Hamama da sahip olan tesisin, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'nın ortasında, 45 dakika mesafede ormanlık alanda bulunduğunu hatırlattı.

Gürbüzoğlu, "Şu an sömestr tatilindeyiz. Çocuklarımızın rahat tatil geçirmeleri için bütün olanaklar var. Oksijen, kar yağışı, kaplıca suyuyla dolu açık havuzumuz var. 65 derece sıcak kaynaktan gelen suyumuzu soğutma sistemiyle 34-36 derecelerde çocuklarımızın kullanımına açtık. Şu anda doluluğumuz güzel ama önümüzdeki hafta yoğunluğun daha fazla olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Karaderili Şirketler Grubu'na ait 2 bin 200 yatak kapasiteli termal otel Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu da, yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının kendilerini de biraz etkilediğini kaydetti.

Onun dışında tatillerini çocuklarıyla tesislerinde geçiren ailelerin kar manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşadığını anlatan Çiloğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki hafta doluluğumuzun daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Havaların da düzelmesi bunu etkileyecektir. Mini Clup, animatörlerimiz var. Burada çocuklarımız için etkinlikler düzenliyorlar. Çocuklar için sinema salonlarımız, top havuzlarımız, oyun salonlarımızdaki birçok aktiviteyi verimli bir şekilde kullanıyorlar. Termal sularımız, normal kapalı havuzlarımız, onun dışında fitnes salonumuz, masaj odalarımız gibi bütün etkinliklerimizden misafirlerimiz yararlanabiliyorlar."

Aileleriyle birlikte Sağlık Bakanlığına ait tesise gelen çocuklar, karne tatilini karlarla çevrili sıcak su ile dolu havuzda geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Bursa'dan gelen lise öğrencisi Ömer Asaf İzni, "Karne tatilini burada değerlendiriyorum. Burası çok güzel. Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. İyice eğlendik burada." dedi.

Baba Beytullah İzni ise, karnelerden dolayı mutlu olduğunu belirterek, kış mevsiminde en iyi tatilin termal olacağını düşünerek çocuklarını getirdiğini söyledi.

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Turizm, Termal, Yalova, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yalova'da yarıyıl tatili turizm tesislerini hareketlendirdi - Son Dakika
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