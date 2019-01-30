Son Dakika Haberleri: Yalova'da Yaş Meyve ve Sebze Hali İnşa Edilecek

Yalova'da Yaş Meyve ve Sebze Hali İnşa Edilecek

2 saat önce

Yalova Belediyesi tarafından 40 dönümlük alanda yaş meyve ve sebze hali inşa edilecek.

Yalova'da Yaş Meyve ve Sebze Hali İnşa Edilecek, System.String[]
Yalova Belediyesi tarafından 40 dönümlük alanda yaş meyve ve sebze hali inşa edilecek.

Belediyenin konuya ilişkin yazılı açıklamasına göre, Bursa yolundaki mevcut hal tesisinin yetersiz kalması nedeniyle yeni modern bina Elmalık-Kazımiye yolunda yapılacak.

Belediye Başkanı Vefa Salman, düzenlediği toplantıda hal esnafı ile bir araya gelerek projenin detaylarını paylaştı, esnafın görüşlerini aldı.

Yeni inşa edilecek hal binasında her biri 152 metrekareden 52 iş yeri, iki otopark, sosyal tesis, dinlenme alanları, idari bina, künye kontrol merkezi, boş kasa alanı ve soğuk hava deposu yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salman, şunları kaydetti:

"Yeni oluşturacağımız alan, şehir ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Projemiz hazır, maket olarak Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde sergileniyor. Esnafımızın mağdur olmaması adına Yalova Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali Projesi'ni en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine açmış olacağız. Böylelikle çevre illerden de vatandaşlar mal almaya Yalova'ya gelecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:20 Kaynak: AA

Elmalık, Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel
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