Yalova'da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Yalova'da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

25.05.2022 14:05
Yalova'da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Yalova'da yasadışı bahis operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Yalova'da yasadışı bahis operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yasadışı bahis suçu ile ilgili 44 farklı ilde 314 kişiye eş zamanlı operasyon yapıldı. Yalova Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada, Yasa Dışı Bahis Oynamak ve Oynanması İçin Aracılık Etmek suçlarına karıştığı tespit edilen B.G. Bahçelievler Mahallesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yalova Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - YALOVA

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44 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 191'e yükseldi 44 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 191'e yükseldi Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Yalova, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da yasadışı bahis operasyonda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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