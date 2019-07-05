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Yalova'da yasadışı silah ticareti: 5 gözaltı

42 dakika önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çalıntı bir silahtan yola çıkan İlçe Emniyet Müdürlüğü, yasadışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yalova'da yasadışı silah ticareti: 5 gözaltı, System.String[]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çalıntı bir silahtan yola çıkan İlçe Emniyet Müdürlüğü, yasadışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü aldığı bir istihbarat üzerine ilçede S.B. isimli bir şahsın üzerinde arama yaptı. Aramada şahsın üzerinden bir adet tabanca çıktı. Ruhsatsız tabancanın İ.A adlı emekli bekçiden çalındığını tespit eden Çiftlikköy Emniyeti bir birlerine bu silahı satan S.B, O.E.B, F.A, B.I. ve C.P. adlı 5 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların yasadışı yöntemlerle silah ticareti yaptıkları ortaya çıktı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 1 tabanca ve 40 adet fişek, 1 Çek Vizör marka 7,65 tabanca, 12 adet fişek, 24 tek kurşun tabir edilen av tüfeği fişeği, 30 patlamamış fişek kapsülü, 1 boş şarjör, 4 normal ve 1 kısa af tüfeği namlusu, 1 fişek imalatında kullanılan ahşap tabanlı mekanik alet, 2 pompalı tüfek, 7 adet 7,65 mm fişek, 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A. adlı şahsın evinde ise silah namlularının değiştirilmesi, mermi ve fişek imalatında kullanılan bir atölye bulundu. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:27 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Çiftlikköy, Yalova, 3. Sayfa
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