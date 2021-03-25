Yalova'da yaşlı çift bakıcıları tarafından soyuldu - Son Dakika

Yalova'da yaşlı çift bakıcıları tarafından soyuldu

25.03.2021 10:23
Yalova'da yaşlı çift bakıcıları tarafından soyuldu, System.String[]

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, yaşlı çifte bakıcılık yapan yabancı uyruklu kadın, evdeki 20 bin lirayı alarak kaçtı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, yaşlı çifte bakıcılık yapan yabancı uyruklu kadın, evdeki 20 bin lirayı alarak kaçtı.

Müşerref (90) ve Şevket (90) Demirci çifti, yaklaşık 3 yıldır bakıcıları olan kadının izne ayrılması üzerine kuzeni diye tanıştırdığı başka bir kadına evlerini açtı.

Gece odalarına çekildikten sonra uyuyan yaşlı çift, sabah uyandıklarında odalarında bulunan 20 bin liranın yerinde olmadığını gördü.

Bakıcının da evi terk ettiğini gören çift, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İnceleme yapan ekipler, yabancı uyruklu bakıcının eve çağırdığı taksiyle kaçtığını belirledi.

Dışişleri Bakanlığına bağlı büyükelçiliklerde yıllarca aşçılık yaptıktan sonra emekli olan Şevket Demirci, AA muhabirine, 71 yıllık evliliklerinde dünyaya getirdikleri çocuklarını kaybettiklerini, torunlarının kendilerini hayata bağladığını ifade etti.

Yaklaşık 3 yıldır anlaşmalı oldukları bakıcının izne gitmesi üzerine kuzeni diye tavsiye ettiği Özbekistan uyruklu kadını evlerine aldıklarını anlatan Demirci, "Yeni bakıcı beni bir sonraki gün tıraş edeceğini söyledi. Meğer tıraşı akşam yapmış. Paraları almış ve kaçmış. Bizim de hatamız var, ona güvendik, paramızı saklamadık." diye konuştu.

"Bize bir şey yapmadı ya biz ona şükrediyoruz"

Birçok ülkeyi eşiyle birlikte beraber gezdiklerini ifade eden Müşerref Demirci ise, şunları söyledi:

"Biz her akşam aynı saatte uyuyoruz. Saat 22.30'a kadar hep birlikte televizyon izledik. Bakıcı bizi yatırdı ve başımızı okşadı, iyi geceler diledi. Meğer kendi de önceden hazırlık yapmış. Paramızı alıp taksiye binip gece yarısı kaçtı. Bizim yattığımız odadan almış paraları. Çok az Türkçe biliyordu. Taksi çağırıp öyle gitmiş. Şimdi bizim her ihtiyacımızı karşımızdaki nalbur görüyor. İlacımızı alır getirir, verir. Allah ondan razı olsun. Çalınan paralar bizim sadakamız olsun. Ne olursa olsun o bakıcı o paradan hayır görmeyecek. Yine de Allah'ıma şükürler olsun. Biz bakıcı almaya mecburuz. Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerine de bilgi verdik. Sağ olsunlar çok ilgilendiler hırsız bakıcıyı bulacaklarını söylediler. Bize bir şey yapmadı ya ona şükrediyoruz."

Bu durumun herkesin başına gelebileceğini de sözlerine ekleyen Demirci, "Yaşlılara insan gibi davransınlar. Kendilerini düşünsünler, onlar da bir gün yaşlanacaklar. Yaşlılar Haftası'nda benim temennim yaşlılara saygı duysunlar." dedi.

Çiftlikköy, Hisarcık, Demirci, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da yaşlı çift bakıcıları tarafından soyuldu - Son Dakika


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