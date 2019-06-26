Son Dakika Haberleri: Yalova'da yaya geçidinde trafik uygulaması
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Yalova'da yaya geçidinde trafik uygulaması

1 saat önce

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 43 yayaya 108'er lira para cezası verildi.

Yalova'da yaya geçidinde trafik uygulaması, System.String[]
Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 43 yayaya 108'er lira para cezası verildi.
Cumhuriyet Caddesi ile Çeşme Sokağı'nın kesiştiği kavşakta trafik ekipleri "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" gerçekleştirdi.
Üç motorize ekiple 1,5 saat süren uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 43 yayaya 108'er liradan toplam 4 bin 644 lira para cezası kesildi.
Yayaların kırmızı ışık ihlali ise polis kameraları tarafından kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik kurallarının sadece sürücüleri kapsamadığını, kuralların yayalar için de geçerli olduğunu belirterek, yayaları trafik kurallarına uymaları konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:40 Kaynak: AA
Yayalar, Yalova Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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