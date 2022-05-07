Yalova'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği - Son Dakika

Yalova'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" adlı etkinlik düzenlendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Gazipaşa Caddesi girişinde stant kuruldu. Burada vatandaşlara bilgilendirme yapılırken broşürler de verildi. Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Bakçepınar da etkinliğe katıldı. Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının yayaların güvenliği olduğunu belirterek, "Bu sene ölümlü trafik kazalarımız yüzde 58 oranında düştü. Ancak bu ölümlü trafik kazalarında sadece sürücü hataları değil, yayaların hatalı olduklarını da görmüş olduk. O nedenle de yayalarımızı trafik kuralları konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. '5 adımda Yaya Güvenliği' mottosu ile bu etkinliği düzenliyoruz. İlk adımda yaya yolunda ilerlemek, ikinci adımda görünür olmak, üçüncü adımda trafik ışıklarını takip etmek, dördüncü adımda yaya kaldırımlarını kullanmak ve beşinci adımda ise yola odaklanmak konularında yayalara bilgiler vereceğiz" dedi.

Ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri yayalara broşür ve kırmızı düdük hediye ederek, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosu hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikler çerçevesinde il merkezi ve ilçelerdeki bilboardlara bilinçlendirici afişler asıldı. Durdurulan araçlarda ise trafik kemerinin önemi hakkında bilgi verildi. - YALOVA