Yalova'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği - Son Dakika
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Yalova'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği

07.05.2022 16:51
Yalova'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği

Yalova'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" adlı etkinlik düzenlendi.

Yalova'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" adlı etkinlik düzenlendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Gazipaşa Caddesi girişinde stant kuruldu. Burada vatandaşlara bilgilendirme yapılırken broşürler de verildi. Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Bakçepınar da etkinliğe katıldı. Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının yayaların güvenliği olduğunu belirterek, "Bu sene ölümlü trafik kazalarımız yüzde 58 oranında düştü. Ancak bu ölümlü trafik kazalarında sadece sürücü hataları değil, yayaların hatalı olduklarını da görmüş olduk. O nedenle de yayalarımızı trafik kuralları konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. '5 adımda Yaya Güvenliği' mottosu ile bu etkinliği düzenliyoruz. İlk adımda yaya yolunda ilerlemek, ikinci adımda görünür olmak, üçüncü adımda trafik ışıklarını takip etmek, dördüncü adımda yaya kaldırımlarını kullanmak ve beşinci adımda ise yola odaklanmak konularında yayalara bilgiler vereceğiz" dedi.

Ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri yayalara broşür ve kırmızı düdük hediye ederek, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" mottosu hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikler çerçevesinde il merkezi ve ilçelerdeki bilboardlara bilinçlendirici afişler asıldı. Durdurulan araçlarda ise trafik kemerinin önemi hakkında bilgi verildi. - YALOVA

Yalova'da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği
Yalova'da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği
Yalova'da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği
Yalova'da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik etkinliği

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Anamur'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı Anamur'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı 'YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK' UYGULAMASINDA VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ 'YAYALAR İÇİN 5 ADIMDA GÜVENLİ TRAFİK' UYGULAMASINDA VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Gazipaşa, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği - Son Dakika
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