Son Dakika Haberleri: Yalova'da yayalaştırılmış alana giren motosikletlere ceza yağdı
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Yalova'da yayalaştırılmış alana giren motosikletlere ceza yağdı

3 saat önce

Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, motosikletlere yönelik bir uygulama gerçekleştirdi.

Yalova'da yayalaştırılmış alana giren motosikletlere ceza yağdı, System.String[]
Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, motosikletlere yönelik bir uygulama gerçekleştirdi.

Yalova'nın Gazipaşa Caddesi, Doğu Sahil Bandı gibi yayalaştırılmış olan birçok noktaya yasak olmasına rağmen giren motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ehliyet, ruhsat, trafik sigortası, plaka ve kask denetiminin de yapıldığı uygulamalarda yayalaştırılmış caddede yayaları engelleyecek şekilde park edilen motosikletlerin sürücülerine ise uyarılar yapıldı.

Yalova Belediyesi, tarafından koyulan trafik uyarı levhalarına rağmen, birçok motosiklet sürücüsünün tercih ettiği Gazipaşa Caddesi ve Doğu Sahil Bandında belirli aralıklarla yapılan uygulamaların yaz sezonu boyunca devam edeceği belirtildi. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:42 Kaynak: İHA
Gazipaşa, Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel
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