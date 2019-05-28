Yalova'da yayalaştırılmış alana giren motosikletlere ceza yağdı

Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, motosikletlere yönelik bir uygulama gerçekleştirdi.

Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, motosikletlere yönelik bir uygulama gerçekleştirdi.



Yalova'nın Gazipaşa Caddesi, Doğu Sahil Bandı gibi yayalaştırılmış olan birçok noktaya yasak olmasına rağmen giren motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ehliyet, ruhsat, trafik sigortası, plaka ve kask denetiminin de yapıldığı uygulamalarda yayalaştırılmış caddede yayaları engelleyecek şekilde park edilen motosikletlerin sürücülerine ise uyarılar yapıldı.



Yalova Belediyesi, tarafından koyulan trafik uyarı levhalarına rağmen, birçok motosiklet sürücüsünün tercih ettiği Gazipaşa Caddesi ve Doğu Sahil Bandında belirli aralıklarla yapılan uygulamaların yaz sezonu boyunca devam edeceği belirtildi. - YALOVA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kayıp kadın, 25 yıl önce karnındaki bebeğiyle öldürülmüş

Son dakika! İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı