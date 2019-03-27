Son Dakika Haberleri: Yalova'da Yeni Köprülerin Yüzde 30'u Tamamlandı

Yalova'da Yeni Köprülerin Yüzde 30'u Tamamlandı

13 dakika önce

Yalova'da kısa bir süre önce yapımına başlanan 2 yaya ve 1 araç olmak üzere toplam 3 köprünün yüzde 30'luk kısmı tamamlandı.

Yalova'da Yeni Köprülerin Yüzde 30'u Tamamlandı, System.String[]
Yalova'da kısa bir süre önce yapımına başlanan 2 yaya ve 1 araç olmak üzere toplam 3 köprünün yüzde 30'luk kısmı tamamlandı.

Yalova Belediyesi tarafından Adnan Menderes ve Dere Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan 1 araç ve 2 yaya köprüsünün yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Kutlu, "Yalova'nın iki mahallesini birbirine bağlayacak olan köprülerin temel atma törenini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik. 1 araç köprüsü ve 2 yaya köprüsünün yapım aşamasının ekiplerimizle beraber takipçisiyiz. Çalışmalarımızın yüzde 30'luk kısmı tamamlandı ve kısa sürede tamamını bitireceğiz. Adnan Menderes ve Dere Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:14 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu Bakan Pekcan: Elektronik İhracat Uygulamasına Geçiyoruz Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:27:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Yeni Köprülerin Yüzde 30'u Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]