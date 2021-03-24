Son dakika haberleri: Pandemi tedbirleri ev ev denetleniyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pandemi tedbirleri ev ev denetleniyor
24.03.2021 12:43
Son dakika haberi... Pandemi tedbirleri ev ev denetleniyor Son haftada korona virus vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunan Yalova'da polis ekipleri kontrolleri sıklaştırdı.
Pandemi tedbirleri ev ev denetleniyor
YALOVA - Son haftada korona virus vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunan Yalova'da polis ekipleri kontrolleri sıklaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler apartman ve sitelerde kalabalık ev ziyaretlerini önlemek için denetimlere başladı. Ekipler öte yandan market, pazar yerleri gibi iş yerlerine girişte HES kodu ve ateş ölçümü yapılıp yapılmadığını denetledi. Ekipler vatandaşları ve işletmeleri kurallara uyması konusunda uyardı. Kurallara uymayanlara ise ceza kesildi.
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