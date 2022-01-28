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Yalova'da yetkililere sosyal medya aracılığıyla ulaşan yaşlı çiftin yolu açıldı - Son Dakika

Yalova'da yetkililere sosyal medya aracılığıyla ulaşan yaşlı çiftin yolu açıldı

28.01.2022 10:35
Yalova'da yetkililere sosyal medya aracılığıyla ulaşan yaşlı çiftin yolu açıldı

Yalova Belediyesi ekipleri, köyde ikamet eden yaşlı çiftin sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulunması üzerine kardan kapanan sokağı açtı.

Yalova Belediyesi ekipleri, köyde ikamet eden yaşlı çiftin sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulunması üzerine kardan kapanan sokağı açtı.

İl genelinde çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, köy ve mahalle yollarını ulaşıma açıyor.

Merkeze bağlı Kirazlı köyü Güneş Sokak'ta yaşayan Şerife ve Mustafa Ceylan çifti, 8 gündür şehre ulaşım sağlayamadıkları için sosyal medya üzerinden yardım talebinde bulundu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ekmek almaya bile gidemediğini belirten 60 yaşındaki Şerife Ceylan'ın yardımına koşan belediye ekipleri, iş makinesi ile sokağı kardan temizledi.

Tuzlama çalışması da yapan görevlilere sobanın üzerinde demlediği çayı ikram eden Ceylan, Yalova Belediyesinin yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Belinde ve ayağında platin olduğu için yürümekte zorluk çektiğini anlatan Ceylan, sokağın kapalı olması nedeniyle sosyal medya üzerinden belediyeye ulaştığını söyledi.

Ceylan, "Önceden kar bu kadar yağmıyordu. Yağsa da eriyordu. Birkaç gün bekledim kar erisin diye. Ayağımda platin olduğu için kara basmaya korkuyorum. Yolumuz 8 gündür kapalıydı. Belediye Başkanımız halkla çok iç içe, ben de şansımı deneyeyim dedim. Sosyal medya üzerinden iletişime geçtim. Sağ olsunlar, kısa sürede yolumuz açıldı. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Yalova Belediyesi, Yalova, Güneş, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da yetkililere sosyal medya aracılığıyla ulaşan yaşlı çiftin yolu açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da yetkililere sosyal medya aracılığıyla ulaşan yaşlı çiftin yolu açıldı - Son Dakika
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