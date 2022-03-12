Yalova'da yoğun kar bekleniyor - Son Dakika
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Yalova'da yoğun kar bekleniyor

12.03.2022 03:21
Yalova'da yoğun kar bekleniyor

Yalova için yoğun kar uyarısı yapıldı.

Yalova için yoğun kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova'da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları (10-20 santimetre) bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları (20 santimetre ve üzeri) görüleceği tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte buzlanma, don ve tipiye bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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Meteoroloji, Yalova, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da yoğun kar bekleniyor - Son Dakika


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