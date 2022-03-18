Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

18.03.2022 16:30

Yalova'da öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yalova'da öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Özellikle Yalova- Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde tipi şeklinde görülen yağışa karşı, 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Kentten İstanbul ve Bursa'ya geçişlerin sağlıklı yapılması için yollarda çalışmalarını artıran ekipler, Yalova ve Orhangazi istikametlerinde görev alıyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kar yağışının etkilediği Armutlu ilçesinin Selimiye ve Mecidiye bölgelerinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin görev aldığını belirterek, "Ekiplerimiz bölgede hazır bekliyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm önlemlerimizi almış durumdayız." dedi.

Öte yandan, il merkezinde de aralıklarla etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri hazırda bekletiliyor.

Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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