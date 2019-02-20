Yalova'da Yoğun Sis
1 saat önce
Yalova'da yoğun sis etkili oluyor.
Yalova
'da yoğun sis etkili oluyor.
Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, kent merkezinde görüş mesafesini yer yer 100 metreye kadar düşürdü.
Yalova- Bursa
kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı. Sis yüzünden araç sürücüleri trafikte sis farlarını yakıp güçlükle ilerleyebildi.
Meteorolojik tahminlere göre, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:08 Kaynak: AA
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