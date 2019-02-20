Yalova'da Yoğun Sis Deniz Ulaşımını Durdurdu
1 saat önce
Yalova'da yoğun sis deniz ulaşımını durdurduYalova'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Yalova
'da yoğun sis deniz ulaşımını durdurdu
Yalova'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle İDO
'nun İstanbul-Yalova arasında yapılan deniz otobüsü ve feribot seferleri de durdu. Sefer iptali haberini alan yolcular İstanbul'a karayolu ile gitti.
Sis, kentte yaşamı olumsuz etkilerken, sürücüler düşen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşadı. İDO, bu sabahtan itibaren kenti etkisi altına alan sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Yalova- Pendik
, Yalova-Yenikapı ve Eskihisar-Topçular seferlerinin karşılıklı olarak sis nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Öte yandan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da bu anı ölümsüzleştirerek fotoğraf çekti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:59 Kaynak: DHA
Yemenli Çocuklar Yararına Düzenlenen Kermese Büyük İlgi
İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler
25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Olan Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi
CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti