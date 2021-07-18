Yalova'da yol kenarındaki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Tavşanlı beldesi yolunda seyreden S.B. idaresindeki 59 DY 850 plakalı otomobil, arızalandığı için yol kenarında duran 06 BC 8995 plakalı tıra arkasından çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü S.B. araçta sıkışarak yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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