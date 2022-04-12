Yalova'da yolcu minibüsü alev alev yandı - Son Dakika
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Yalova'da yolcu minibüsü alev alev yandı

12.04.2022 23:26
Yalova'da yolcu minibüsü alev alev yandı

Yalova'da seyir halindeki bir minibüs alev alırken, sürücü ve yolcular araçtan son anda inerek canlarını kurtardı.

Yalova'da seyir halindeki bir minibüs alev alırken, sürücü ve yolcular araçtan son anda inerek canlarını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Yalova ile Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 77 DH 444 plakalı minibüs, şehir merkezindeki terminalden hareket etti. İçinde yolcular da bulunan minibüs, Yalova-İzmit karayoluna çıkış yapacağı sırada Gaziosmanpaşa Mahallesi girişinde yanmaya başladı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın aracın arka kısmından başlayarak tüm minibüse kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden araç sürücüsü ve yolcular minibüsten inerek canlarını zor kurtardı. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldükten sonra ekipler soğutma çalışması yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Yalova'da yolcu minibüsü alev alev yandı
Yalova'da yolcu minibüsü alev alev yandı
Yalova'da yolcu minibüsü alev alev yandı
Yalova'da yolcu minibüsü alev alev yandı
Yalova'da yolcu minibüsü alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Minibüs, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da yolcu minibüsü alev alev yandı - Son Dakika


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